Cisterna di Latina – Maria Renè Carturan delegata all’Associazionismo: aperte iscrizioni all’Albo Comunale delle Associazioni

Il Sindaco Valentino Mantini, con proprio decreto n.15 del 18 maggio scorso, ha delegato le funzioni di Associazionismo, Formazione e Lavoro alla consigliera comunale Maria Renè Carturan.

La delega giunge all’indomani dell’approvazione del nuovo Regolamento Comunale e Albo delle Associazioni approvato recentemente, con voto unanime, in Consiglio comunale.

Per l’amministrazione comunale, questo settore rappresenta un partner vitale per creare una sinergia favorevole per il territorio. Energie che, per sprigionarsi, richiedono di rimettere ordine e formalizzare compiti, benefici e ruoli.

Strumenti essenziali per il rilancio del settore sono il regolamento e l’albo comunale, entrambi già pienamente operativi.

«Ringrazio il sindaco per la fiducia accordata – afferma la neo delegata all’Associazionismo, Maria Renè Carturan – come ringrazio anche i presidenti e i componenti della IV e della III Commissione Consiliare per tutto il lavoro svolto nelle formulazione del Regolamento e Albo delle Associazioni. Grazie a questi strumenti – continua –, siamo oggi pienamente in grado di passare alla fase operativa. Ricordo quindi a tutte le associazioni di scaricare dal sito internet del Comune la modulistica necessaria per chiedere l’iscrizione all’Albo comunale e reperire tutte le informazioni utili.

È volontà dell’amministrazione di avviare, già da prima dell’estate, un’azione di valorizzazione di tutte le libere forme di associazionismo, che si riconfermano una risorsa fondamentale per la nostra società, nonché veicolo di promozione culturale, artistica, sportiva, turistica, di Cisterna. Speriamo in questo senso di raccogliere molte suggestioni e spunti per sviluppare ulteriori sinergie».

COMUNICATO STAMPA