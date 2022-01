Cisterna di Latina – Marciapiedi, rotatoria e parcheggi. Iniziati i lavori in via delle Province

Sono iniziati in lavori su via delle Province per una serie di interventi volti alla messa in sicurezza dei pedoni e per il miglioramento della viabilità locale.

Più precisamente si tratta della costruzione del marciapiede sul lato sinistro (direzione centro urbano) dall’intersezione con via delle Regioni e l’area parcheggio del mercato settimanale, di una rotatoria all’altezza dell’intersezione con via Bari, e di un parcheggio.

Quest’ultimo accoglierà oltre 150 posti auto e sorgerà a ridosso degli immobili del residence Smeraldo, nell’area compresa tra via delle Province e Corso della Repubblica.

Tutto l’intervento, che si compone di tre stralci di cui due da concludersi entro l’anno, sarà realizzato dalla proprietà del residence a scomputo degli oneri concessori.

“Unitamente ad un altro intervento edilizio privato in via di ultimazione – spiega l’assessore all’Urbanistica, edilizia privata, Lavori pubblici e pubblico decoro, mobilità e trasporti, Andrea Santilli -, l’intento è quello di integrare alla città quest’area cerniera tra il Corso della Repubblica e la cosiddetta ex Nalco, dotandola di servizi, come verde pubblico, parcheggi, giochi per bambini, e di percorsi pedonali così da renderla più fruibile e integrata agli esercizi pubblici e ai servizi, come il Campus dei Licei Ramadù, il Palazzetto dello Sport, il mercato settimanale”.

Per la realizzazione dei lavori fino al 13 marzo, e comunque fino a fine lavori, nel tratto compreso dall’intersezione con via delle Regioni e fino al civico 5/A è stato disposto il senso unico di circolazione

con direzione via delle Regioni verso via Nettuno (circolazione vietata in direzione di via Provinciale per Latina) e obbligo di svolta a destra da via Bari e dai civici 7/A e 7/B di via delle Province.

COMUNICATO STAMPA