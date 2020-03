Cisterna di Latina, “Leggere è… CONTAGIOSO” potenziati i servizi digitali della biblioteca comunale

La Biblioteca comunale di Cisterna chiude i portoni al rischio Coronavirus e spalanca quelli virtuali alla voglia di leggere.

Anche se i locali siti a Palazzo Caetani restano chiusi, gli utenti della Biblioteca comunale possono usufruire dei servizi erogati ovunque, tutti i giorni, su vari dispositivi grazie alla Biblioteca Digitale.

Attiva sin dal 2015, in questi giorni il suo patrimonio digitale sta per essere potenziato grazie ad un apposito budget di spesa per nuovi acquisti che, nello spirito partecipativo che caratterizza la Biblioteca, potranno essere suggeriti direttamente dagli utenti.

Chiunque – previa registrazione, gratuita e riservata ai residenti o domiciliati nel territorio comunale – può indicare i titoli e le risorse elettroniche che vorrebbe consultare nella Biblioteca. La registrazione, se non ancora effettuata, può essere richiesta telematicamente contattando la Biblioteca all’indirizzo biblioteca@comune.cisterna.latina.it oppure direttamente su Direct di Instagram o Messenger di Facebook.

Sempre attraverso le piattaforme Facebook e Instagram, l’invito è a proporre e condividere consigli di lettura, scatti fotografici o video della lettura in casa di una frase, un verso, una pagina di un libro taggando la Biblioteca comunale di Cisterna e utilizzando l’hashtag #leggereècontagioso.

Infine, per non interrompere l’importante azione di promozione della lettura nell’ambito del programma nazionale e del progetto locale NpL NpM, è nata la rassegna di letture ad voce in streaming “Leggere è… CONTAGIOSO”, ideata dalla Biblioteca in collaborazione con il Gruppo locale NpL NpM, è on-line tutti i lunedì e i giovedì alle ore 17:00 sulle pagine Facebook ed Instagram della Biblioteca comunale Adriana Marsella di Cisterna di Latina.

COMUNICATOSTAMPA