Cisterna di Latina, “Le Buche”: Venerdì il Sindaco incontra la città per riferire

Ci sono novità importanti sulla questione “Buche” in Centro, ossia i cantieri interrotti che interessano l’area pubblica antistante il Palazzo dei Servizi e quella privata dell’ex Consorzio agrario.

Il Sindaco di Cisterna di Latina, Mauro Carturan, le riferirà di persona alla città in una conferenza pubblica che si terrà venerdì 24 gennaio alle 18:00 presso la Biblioteca Comunale di Palazzo Caetani (ingresso da Largo San Pasquale).

“Oltre ai tecnici che si stanno occupando del piano integrato – ha annunciato Mauro Carturan – sono stati invitati a partecipare all’assemblea tutti i partner della società Gi.Si. Immobiliare, proprietaria della parte privata. Auspico una presenza straordinaria di cittadini perché su questa annosa questione siamo arrivati al punto di non ritorno”.

