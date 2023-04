Cisterna di Latina – “La leggenda della Bella Ninfa” in mostra a Palazzo Caetani

Da oggi,sabato 15 a venerdì 21 aprile la mostra artistica e inclusiva

“LA LEGGENDA DELLA BELLA NINFA” IN MOSTRA A PALAZZO CAETANI

In esposizione le tavole pittoriche originali, letture dal vivo, proiezioni, laboratorio di disegno e colore per bambini, audiofiaba su smartphone interpretata dall’attrice e regista Karin Proia.

All’interno la sezione espositiva “I paesaggi della Terra Pontina” di 6 affermati artisti.

La fiaba pontina “La leggenda della Bella Ninfa” si trasforma in una mostra pittorica con l’esposizione delle tavole originali e la riproduzione ingrandita delle bellissime illustrazioni dell’artista Luciano Bracci ispirate dalla lettura dell’antico racconto come reinterpretato e scritto da Beatrice Cappelletti.

La mostra artistico-inclusiva, ispirata dal libro illustrato “La leggenda della Bella Ninfa”, entrambi ideati e coordinati da Mauro Nasi per l’associazione Sintagma, giunge finalmente a Cisterna, ove risiedono il magnifico Giardino e l’antica città in cui è ambientata la fiaba.

A partire da oggi e fino a venerdì 21 aprile, con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina, la mostra accoglierà visitatori e classi di #studenti nelle sale Merolla e Mimosa di Palazzo Caetani, proponendo le tavole originali del libro illustrato e la loro riproduzione ingrandita, entrambi utilizzando un carattere tipografico ad alta leggibilità, quindi accessibile anche dagli affetti da #dislessia.

Inoltre le pannellature presentano un QR Code che, attraverso l’inquadratura di un cellulare, permette di ascoltare l’episodio raffigurato.

L’audiofiaba, che farà vivere ed emozionerà con le vicende della principessa Ninfa e del re Pontino, dell’amato Martino e del malefico Moro, oltre che la storia della palude che infestava questo territorio e della sua bonifica e nascita del magnifico Giardino, avrà un’interprete d’eccellenza: l’attrice e regista Karin Proia, reduce dai successi della serie “Boris 4” su Disney+ e da numerosi riconoscimenti tra cui recentemente il Premio Immagine Latina.

Oltre all’esposizione, si terranno letture dal vivo e incontri con l’autrice Beatrice Cappelletti, proiezioni, mentre una sala è adibita a laboratorio di disegno e colore con uno spazio in cui esporre le opere realizzate dai ragazzi e ispirate dalla fiaba.

Ospite della mostra sarà la sezione “I paesaggi della Terra Pontina” con 12 ritratti di paesaggi pontini realizzati dagli affermati o emergenti artisti Jessica Brighenti, Luciano Bracci, Giancarlo De Petris, Valerio Libralato, Armando Sodano, Franco Turco.

Entrambe le mostre sono state ideate e curate da Mauro Nasi.

Interverranno la vicesindaco e assessore alla Cultura Maria Innamorato, Emanuela Pagnanelli – Assessorato alla Scuola e allo Sport, l’assessora alla Politiche per l’Infanzia e Politiche Giovanili Michela Mariottini.

COMUNICATO STAMPA