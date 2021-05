Cisterna di Latina, la bandiera della Croce Rossa sventola su Palazzo Caetani

La bandiera della Croce Rossa Italiana rimarrà esposta per una settimana sulla facciata di Palazzo Caetani di Cisterna di Latina per celebrare la Giornata Mondiale del Movimento.

L’8 maggio, infatti, la Croce Rossa verrà celebrata in tutto il mondo in concomitanza con l’anniversario della nascita del suo fondatore, Henri Dunant.

In occasione di ciò, il Vice presidente del Comitato di Latina, Lorenzo Colella, e la Delegata U.T. Cisterna, Lina Merolla, sono stati ricevuti dal Commissario Straordinario di Cisterna, Enza Caporale che ha ricevuto la grande bandiera bianca con al centro la caratteristica croce di colore rosso.

L’iniziativa, sostenuta anche dall’ANCI, è stata accolta con favore dal Commissario Straordinario che ha espresso soddisfazione per il supporto offerto dalla Croce Rossa alla comunità cisternese e la disponibilità a collaborare con le istituzioni in varie occasioni, in particolar modo durante l’emergenza sanitaria, offrendo un importante contributo anche nell’attuale fase di vaccinazione in corso presso l’UCP nel quartiere San Valentino.

La bandiera della Croce Rossa, grande circa tre metri per due, sventolerà da Palazzo Caetani fino al 9 maggio prossimo.

Comunicato stampa