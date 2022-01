Cisterna di Latina – Istituto comprensivo Leone Caetani: inaugurato laboratorio di arte

Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini è intervenuto questa mattina all’inaugurazione del laboratorio di arte, presso l’Istituto comprensivo Leone Caetani, il cui dirigente scolastico è Nicolino Ingenito. La nuova aula didattica, all’interno del plesso nel quartiere San Valentino, è stata intitolata a Fabio Magnante, scomparso a seguito di un incidente stradale nell’aprile del 2016. Alla cerimonia ha preso parte l’associazione “Angeli vittime della strada” presieduta da Laureta Jaku, da poco costituita a Cisterna. Ci sono stati, inoltre, un momento di intrattenimento degli insegnanti di musica e la consegna dei premi, da parte del sindaco, ai vincitori del concorso dei presepi.

«Ho visto la passione che ci mettete, la capacità di accoglienza. Ho sentito le vostre emozioni – ha detto il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, alla cerimonia di inaugurazione e intitolazione del laboratorio di arte –. Questo pezzo di città, il quartiere San Valentino, ha una sua specifica identità e dobbiamo tenerlo ben presente. È vero che a volte può essere un territorio che può fare fatica, ma la sua forza è testimoniata da iniziative come questa. Il percorso che state seguendo per rendere consapevoli i nostri ragazzi, nonostante le difficoltà che viviamo anche legate alla pandemia, è frutto dell’impegno del personale scolastico. L’offerta formativa dell’Istituto comprensivo Leone Caetani, infatti, non ha nulla da invidiare alle altre. Questo è fondamentale per costruire una comunità identitaria, per ridare dignità al nostro territorio e per ristabilire il valore delle relazioni, che non sono quelle di internet. Il dolore per la scomparsa di Fabio, così come quello per tutte le giovani vittime della strada, non è mai sopito – ha concluso il sindaco di Cisterna Valentino Mantini –. Possiamo e dobbiamo rievocare la memoria sempre, affinché le vittime della strada come lui non siano dimenticate dalla nostra comunità”.

