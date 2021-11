Cisterna di Latina, insediato il Consiglio Comunale. Il sindaco Mantini ha giurato

Si è insediato il nuovo Consiglio comunale di Cisterna ed ha giurato il Sindaco Valentino Mantini di fronte ad un numeroso pubblico rispettoso delle norme anticovid.

Si è tenuta ieri mattina la prima seduta di Consiglio comunale dopo le consultazioni elettorali dello scorso 3 e 4 ottobre e successivo ballottaggio del 17 e 18 ottobre.

Il nuovo organo è composto dal 33% di consiglieri alla prima esperienza, da 9 donne in Consiglio, un ex Sindaco.

Ad aprire l’incontro, tradotto in sala dall’interprete LIS Mariangela Peduto, è stato il Consigliere anziano Vittorio Sambucci che ha passato subito dopo la parola al Segretario generale Francesca Parisi la quale, dopo aver chiarito che la conferma da parte del sindaco della convocazione effettuata dal presidente anziano aveva rimosso ogni possibile vizio di forma, ha dichiarato l’inesistenza delle condizioni di inegibilità, incandidabilità o incompatibilità, convalidando gli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale.

Dopodichè il Vicesindaco Maria Innamorato ha posto la fascia di Sindaco a Valentino Mantini che ha letto la rituale formula di giuramento al termine della quale è seguito un lungo e fragoroso appaluso del pubblico in sala. Dopo aver presentato la sua “squadra” di assessori, il Primo Cittadino ha reso un omaggio floreale a tutte le donne presenti in Consiglio e Giunta comunale.

Il Consigliere Merolla, a sua volta ha fatto dono al Sindaco di una spilla ricevuta in dono dal recentemente scomparso Mauro Carturan la cui figura è stata più volte ricordata, anche da Mantini, nel corso della seduta. Mantini ha altresì ricordato la figura del compianto Ciro Santi anche in relazione al suo importante impegno per la casa famiglia “Dalla Stazione…a casa di Eugenio”.

La carica di Presidente del Consiglio comunale, a seguito di votazione, è andata a Quirino Mancini, che dopo 21 anni torna a ricoprire questo incarico, mentre Vicario è stata nominata Aura Contarino, e Vice il consigliere Vittorio Sambucci.

Approvata la Commissione elettorale comunale composta dal Sindaco, Elio Sarracino, Gerardo Melchionna, Federica Felicetti (effettivi) e Giovanni Santelli, Marco Capuzzo, Simonetta Antenucci (supplenti).

Come pure approvata la Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari composta dal Sindaco, Mascia Cicchitti e Federica Agostini.

A questo punto, il Sindaco Mantini ha preso la parola ed ha presentato le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato.

Un piano di azione che vuole porre al centro il cittadino attraverso l’ascolto, ricezione e intercettazione delle sue esigenze. Quattro le grandi aree tematiche d’intervento: cultura, sanità e servizi sociali, ambiente e la città di oggi e di domani. Nel suo intervento Mantini ha citato Adriano Olivetti sottolineando l’imprescindibile valore della cultura in ogni comunità, ha ribadito l’impegno all’incremento del verde con la messa a dimora di alberi per ogni nuovo nato e ha richiamato al rispetto delle regole e dei ruoli, alla necessità di dimostrare ancora una volta di essere una comunità solidale e coesa in grado di evitare ogni tipo di infiltrazione criminosa o mafiosa. Un secondo lungo applauso ha anticipato la votazione del punto approvato con 17 voti favorevoli e 7 astenuti.

COMPOSIZIONE DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE

SINDACO

Valentino Mantini

VICE SINDACO

Maria Innamorato

GIUNTA COMUNALE

Maria Innamorato, Assessore alla Cultura, Pari Opportunità e Differenza di Genere, Diritti LGBT e Contrasto alle Discriminazioni, Bilancio, Tributi, Patrimonio;

Carlo Carletti, Assessore al Welfare e Politiche Sociali;

Emiliano Cerro, Assessore all’Industria, Artigianato, Commercio, Agricoltura, Attività Produttive, Caccia e Pesca;

Leone Martellucci, Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale;

Michela Mariottini, Assessore alle Politiche per l’Infanzia e Politiche Giovanili;

Emanuela Pagnanelli, Assessore alla Scuola e allo Sport;

Andrea Santilli, Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Pubblico Decoro, Mobilità e Trasporti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Quirino Mancini

VICE PRESIDENTE VICARIO

Aura Contarino

VICE PRESIDENTE

Vittorio Sambucci

CONSIGLIO COMUNALE

MAGGIORANZA:

Renio Monti (Conosco Cisterna)

Gloria Pesce (Conosco Cisterna)

Piero Paliani (Conosco Cisterna)

Maria Renè Carturan (Conosco Cisterna)

Quirino Mancini (Conosco Cisterna)

Aura Contarino (Partito Democratico)

Giovanni Santelli (Partito Democratico)

Claudia Cori (Partito Democratico)

Stefano Caianiello (Sempre Cisterna)

Mascia Cicchitti (Sempre Cisterna)

Francesco Maggiacomo (Sempre Cisterna)

Elio Sarracino (Cinque Stelle)

Marco Capuzzo (Cinque Stelle)

Gerardo Melchionna (Lista Innamorato Melchionna)

Antonella Quattrocchi (Lista Innamorato Melchionna)

MINORANZA:

Antonello Merolla (Raggruppamento per Merolla Sindaco)

Vittorio Sambucci (Fratelli d’Italia)

Federica Agostini (Fratelli d’Italia)

Simonetta Antenucci (Fratelli d’Italia)

Marco Squicquaro (Cisterna Città)

Gino Cece (Forza Italia)

Pier Luigi Di Cori (Raggruppamento per Di Cori Sindaco)

Federica Felicetti (Lega Salvini Premier)

Massimiliano Leoni (Prima Cisterna)

