Cisterna di Latina – Iniziati i lavori nella palestra di Borgo Flora

Messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche, riuso polifunzionale

Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e il riuso polifunzionale della palestra comunale di Borgo Flora.

Il progetto è stato ritenuto meritevole di finanziamento dal bando regionale “Sport senza barriere” per 50.000 euro, al quale il Comune ha aggiunto € 17.772 raggiungendo l’importo complessivo di 67.772 euro.

L’intervento prevede il completamento degli impianti in disuso, l’adeguamento tecnologico, la messa in sicurezza dell’impianto, la ristrutturazione e adeguamento dei servizi igienici esistenti, l’abbattimento delle barriere architettoniche con l’adeguamento del servizio igienico per migliorare la visitabilità e l’accessibilità di utenti diversamente abili e garantire l’inclusione di tutti.

Verrà realizzato un sistema integrato di ventilazione meccanica e migliorato il comfort ambientale interno; oltre alla sostituzione degli infissi danneggiati ed effettuata la tinteggiatura interna dei locali e un risanamento generale.

Di particolare rilevanza la messa in posa di una pavimentazione sportiva indoor in gomma ideale per aree polivalenti ed utilizzabile ad ogni livello, sia amatoriale che professionistico, e riconosciuta idonea e certificata dalla FIVB (Federazione pallavolo), IHF (Federazione pallamano) e FIBA (Federazione pallacanestro) Level 2 e 3.

«Con questo intervento – affermano il sindaco Valentino Mantini e gli assessori ai Lavori Pubblici Andrea Santilli e allo Sport Gaetana Capasso – verrà recuperato e rimesso in funzione un immobile comunale da tempo inutilizzato perché inagibile. All’interno si potranno svolgere attività oltre che sportive anche socializzanti e ricreative per la scuola adiacente e per la comunità di Borgo Flora».

COMUNICATO STAMPA