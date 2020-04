Cisterna di Latina, iniziata la distribuzione dei buoni spesa

E’ iniziata oggi pomeriggio la distribuzione dei Buoni Spesa ai Servizi Sociali del Comune di Cisterna di Latina.

Rispettato dunque l’impegno di erogare prima delle festività pasquali questo piccolo ma importante aiuto alle famiglie in condizioni di difficoltà a causa dello stato di emergenza Covid-19 e conseguenti restrizioni.

I Servizi Sociali da questa mattina stanno contattando individualmente i destinatari dei Buoni Spesa fissando loro l’orario preciso per il ritiro del blocchetti di buoni presso il point di distribuzione allestito al piano terra della sede comunale in Corso della Repubblica 186, nell’ampio ingresso del Comando della Polizia Locale, con accesso limitato e ordinato così da evitare il rischio di assembramenti: sei persone distribuite ogni mezz’ora a partire da questo pomeriggio proseguendo nei giorni a venire.

Sul sito internet, nello “Speciale Coronavirus Buoni Spesa” è già disponibile l’elenco delle attività commerciali che hanno risposto all’invito a convenzionarsi. Sono Carminuccio Frutta, Conad di via San Rocco, Coop, minimarket Dica 07, Eurospin di via delle Regioni, Fresco Market, Il Fornaio di Chiarucci, Orizzonte, Todis.

Il buono è strettamente personale, contraddistinto da un codice identificato, e possono essere utilizzati esclusivamente dagli intestatari degli stessi. Al momento dell’uso l’esercente é tenuto a richiedere all’utilizzatore il documento di riconoscimento. Ogni ticket ha un valore di acquisto pari a 10 euro.

I destinatari dei Buoni Spesa, oltre al carnet di ticket stanno ricevendo anche i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti in lattice) messi a disposizione attraverso la Protezione civile Comunale.

“Abbiamo iniziato e siamo tra i primi comuni ad erogare questo piccolo ma importante aiuto per le famiglie – commentano il Sindaco Mauro Carturan e l’assessore al Welfare, Federica Felicetti – l’ennesima prova dell’efficienza dei nostri C.O.C, Servizi Sociali e di tutti gli altri uffici comunali che si stanno impegnando in questo periodo di crisi. Intanto, fino a domani, arriveremo alle situazioni familiari più complicate e dalla settimana prossima partiremo con le altre, con l’impegno categorico di raggiungere tutti i concittadini che hanno bisogno”.

