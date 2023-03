Cisterna di Latina – Incrocio via Appia con via Ninfina: presto la rotatoria per la messa in sicurezza

L’incrocio tra la via Appia e la via Ninfina sarà presto messo in sicurezza con una rotatoria.

Questa mattina, il prefetto di Latina Maurizio Falco, il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, l’ing. Moladori di Anas, il dirigente del settore strade della Provincia ing. Rossi, il comandante della Polizia stradale di Latina Porroni, l’assessore ai lavori pubblici di Cisterna Santilli, il consigliere regionale Tripodi e i consiglieri provinciali Sarracino e Felicetti hanno effettuato un sopralluogo all’incrocio, triste teatro di tragici incidenti, e hanno definito la successiva firma del protocollo d’intesa, che verrà sottoscritto in Prefettura per la realizzazione di una rotatoria.

«La sicurezza stradale è al centro delle politiche che abbiamo messo in campo sin dal nostro insediamento – ha detto il sindaco di Cisterna Valentino Mantini –. Non esistono colori politici o steccati per la sicurezza stradale ed oggi ne diamo una importante testimonianza. Voglio ringraziare il prefetto di Latina Maurizio Falco per lo spirito di collaborazione che ha saputo creare tra tutti i soggetti interessati, per l’eccellente gioco di squadra e per la sua sensibilità. Soltanto lavorando tutti assieme metteremo in sicurezza uno degli incroci più pericolosi che insistono sulle nostre arterie stradali».

