Cisterna di Latina – Inaugurata la Sala prove e studio di registrazione all’interno del Centro Polivalente S.Valentino

Si tratta di un’opportunità per i giovani in un’ottica di prevenzione offrendo loro l’occasione per coltivare le proprie passioni e talenti oltre che per impiegare in modo “sano” il tempo libero.

La Sala prove e studio di registrazione musicale è stata realizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali e allestita dalla cooperativa sociale Astrolabio che, nella gestione, si avvarrà della collaborazione del musicista Simone Sciarresi.Nella semplice cerimonia di inaugurazione, avvenuta domenica pomeriggio, sono intervenuti l’assessora al Welfare e Politiche Sociali Stefania Krilic, l’assessora alla Cultura Maria Innamorato, la presidente dell’Astrolabio Pina Caruso e la coordinatrice del Centro Sonia Riah. Ha fatto seguito una serie di esibizioni musicali, attività di tiro con l’arco e di animazione.

La sala prove e studio di registrazione si avvale di strumentazione all’avanguardia, è aperta a tutti, ragazzi, band, cantanti, professionisti, ed è disponibile e fruibile dal lunedì alla domenica in orario sia mattutino che pomeridiano previa prenotazione telefonica: 338.6836651 o via email: polivalente.cisterna.lt@astrolabio.org

Il contributo economico richiesto per i gruppi musicali/band è di 13,00 Euro l’ora (a gruppo).