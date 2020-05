Cisterna di Latina – In scadenza le concessioni cimiteriali per le “fosse inumazioni” lotto Dv

Il Comune di Cisterna di Latina informa che la concessione temporale delle fosse di inumazione del lotto Dv è giunta alla scadenza naturale.I familiari o aventi titolo dei defunti indicati nell’elenco pubblicato nell’Ufficio Cimiteriale e sull’Albo Pretorio online, se lo ritengono opportuno, dovranno presentarsi presso l’Ufficio Cimiteriale sito al terzo piano della sede Comunale in Via Zanella, 2 non oltre mercoledì 27 Maggio 2020 per stabilire il giorno per l’esumazione ordinaria dei resti mortali posti all’interno della fossa. Nel caso che i resti mortali risultassero totalmente mineralizzati, gli stessi verranno depositati presso l’Ossario comune del Cimitero.

In caso di mancato riscontro, il Comune procederà alla esumazione ordinaria dei resti mortali contenuti nei loculi con concessione scaduta, secondo le modalità stabilite dall’art. 72 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Per chiarimenti in proposito, contattare l’Ufficio Cimiteriale nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:00 al seguente numero telefonico 06/96834287.

