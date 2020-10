Cisterna di Latina, il Sindaco revoca le deleghe assessorili: “adesso occorre una Giunta degli eletti”

Al termine della lunga seduta del Consiglio comunale, questa sera il Sindaco ha revocato le deleghe di tutti gli assessori con la sola eccezione di quelle assegnate a Vittorio Sambucci e Simonetta Antenucci.

In una riunione di maggioranza, Carturan ha spiegato le ragioni del suo provvedimento:

“Questa amministrazione comunale – ha detto – deve trovare una compattezza e una unità di intenti che ad oggi non c’è. Al giro di boa amministrativo, occorre ripartire con il giusto entusiasmo e, soprattutto, riportare la politica e la rappresentanza cittadina al ruolo centrale che le compete. Saranno quindi azzerate le cariche assessorili mantenendo come assessori soltanto Vittorio Sambucci e Simonetta Antenucci, oltre naturalmente al Presidente del Consiglio comunale Di Cori, incarico questo che non dipende da me.

Restano queste persone perché risultano tutte elette nelle loro liste.

Per gli altri incarichi assessorili, ogni Gruppo di maggioranza sarà invitato ad indicare come assessori il proprio attuale capogruppo o comunque un consigliere comunale eletto sempre scelto da me.

Qualora la Maggioranza non accogliesse questo mio invito, sarò costretto a formare una Giunta completamente “del Sindaco” fatta di persone di mia fiducia capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini e completare il programma elettorale.

Lo farò provando a coinvolgere tutte le forze politiche moderate della Città, perché in questo momento più che mai occorre coesione e completa comunità d’intenti per amministrare bene”.

comunicato stampa