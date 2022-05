Cisterna di Latina – Il mercatino dell’antiquariato in centro, ogni seconda domenica del mese

A partire da domenica prossima, 8 maggio, torna il Mercatino dell’antiquariato nel centro di Cisterna.

E’ stato pubblicato l’avviso, e relativa modulistica, per poter aderire al mercatino dell’antiquariato che animerà ogni seconda domenica del mese il centro storico della città, in particolare Piazza Caetani e Piazza XIX Marzo.

A partire dalle ore 8 e fino alle 19, si terranno l’esposizione e la commercializzazione di prodotti antichi e usati di vari oggetti da collezione, fumetti, libri e stampe, articoli artigianali e prodotti dell’ingegno e della creatività.

«Con l’arrivo delle belle giornate e soprattutto con il graduale ritorno alla normalità dopo le restrizioni dovute alla pandemia – afferma Emiliano Cerro, assessore all’Industria, Artigianato, Commercio, Agricoltura, Attività Produttive – il mercatino dell’antiquariato vuole creare l’occasione per animare e valorizzare il centro cittadino, vivere i suoi spazi con serenità, attrarre gli appassionati del settore ma anche dare un impulso alle attività produttive e commerciali. Per i più piccoli, inoltre, domenica saranno disponibili anche delle giostre per il divertimento all’aria aperta».

Sul sito internet comunale è disponibile la modulistica per partecipare al mercatino come operatore, mentre ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive (SUEAP) tel. 06.96834227 – pec: sueap@postacert.comune.cisterna.latina.it

COMUNICATO STAMPA