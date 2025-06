Cisterna di latina – Il Consiglio Comunale approva mozione di Emergency, aggiornamento opere pubbliche e ampliamento dello stabilimento GELIT

Alla presenza di 15 consiglieri su 25 (presenti Cece e Leoni della minoranza) si è tenuta ieri la seduta di Consiglio comunale. Constatato il numero legale, il sindaco ha avviato i lavori con le consuete comunicazioni all’assise e alla cittadinanza sui temi di maggiore attualità che interessano la comunità cisternese.

Mantini ha esordito sottolineando l’importante traguardo raggiunto dall’Amministrazione: l’approvazione, con 16 voti favorevoli, del Rendiconto di gestione 2024, che registra un disavanzo ridotto a 4,3 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto agli 11,6 milioni trovati al momento dell’insediamento nel 2020. Particolare apprezzamento ha espresso nei confronti dei consiglieri di minoranza Cece e Leoni, che hanno votato a favore del Rendiconto «mettendo al primo posto il bene della comunità».

Nel corso del suo intervento, ha accolto ufficialmente il nuovo Segretario Comunale, Dott. Antonio Russo, evidenziando il ruolo centrale che rivestirà nel garantire la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa.

Dopo il rammarico per l’assenza in Aula di gran parte della minoranza, ha aggiornato sulla vicenda degli alloggi occupati abusivamente in via Montellanico n.2. Dopo anni di incontri, riunioni e sforzi per individuare soluzioni dignitose e sostenibili, l’Amministrazione ha dato seguito alla richiesta della Prefettura di Latina per il ripristino della legalità. Ad oggi, 10 dei 12 nuclei familiari coinvolti hanno lasciato gli immobili.

Tra le novità annunciate, il nuovo parcheggio di via Einaudi, e l’avvio dei lavori per il parco fluviale urbano che sta interessando il parcheggio di via Bassi e che vedrà la demolizione del Bocciodromo, struttura attualmente non idonea, che sarà trasferito in una sede più moderna e accessibile all’interno del Centro Polivalente “David Sassoli” di San Valentino.

Il Sindaco ha poi ricordato l’avvicinarsi del primo anniversario della tragica morte del bracciante Satnam Singh, rinnovando l’impegno dell’Amministrazione per la difesa dei diritti umani e sociali, e ha espresso vicinanza alla famiglia di Massimiliano Abbruzzese, vittima nei giorni scorsi di un efferato omicidio nel cuore della città.

A chiusura del suo intervento, Mantini ha celebrato i numerosi successi sportivi che hanno reso orgogliosa l’intera comunità: Fortitudo Basket promossa in Serie C, Cisterna Calcio promossa in Promozione, Kiwis Cisterna Rugby vincitrice del titolo interregionale di rugby e aggiudicazione della Coppa Lazio, Conit Cisterna Calcio a 5, Ecocity Futsal e Cisterna Lady per gli ottimi risultati, il Cisterna Volley, che ha disputato una stagione straordinaria in Superlega, Emanuele Antonetti, 16 anni, vincitore del Torneo Internazionale Under 17 di pugilato in Ungheria.

Infine una notizia appena appresa dalla ASL: l’inizio la prossima settimana dei lavori per la Casa della Comunità nel quartiere San Valentino.

Nelle interrogazioni di Cece e Leoni è stato chiesto una maggiore pulizia del verde pubblico soprattutto nelle piazze e vie del centro e una terza giornata di ritiro dell’umido nei mesi estivi scongiurando problemi di igiene e cattivi odori. L’assessore del Prete ha annunciato che sta per iniziare un’attività di derattizzazione e che si provvederà alla potatura degli alberi e sfalcio nelle piazze mentre sono al vaglio soluzioni per attivare un ulteriore giorno di raccolta dell’umido. Per intanto verrà recapitata una nota di sollecito ai commercianti del centro affinché conferiscano correttamente i rifiuti, dopodiché verranno emesse sanzioni per i trasgressori.

A questo punto è iniziato l’esame dei sette temi all’ordine del giorno. Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente, il Consiglio ha approvato all’unanimità la mozione promossa da Emergency illustrata da Contarino, e integrata da Cece, con la quale ha espresso il proprio ripudio verso ogni forma di guerra, aggressione, violenza e prevaricazione, chiedendo al Governo italiano il riconoscimento dello Stato di Palestina e un impegno attivo in sede ONU. Il Sindaco si è impegnato a sostenere la campagna “R1PUD1A” e a promuovere iniziative di sensibilizzazione sul tema della pace in collaborazione con le realtà culturali e sociali locali.

La parola è poi passata all’assessora al Bilancio, Innamorato, che ha illustrato i tre successivi punti riguardanti tre importanti variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027.

La prima e più consistente variazione riguarda l’adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa, l’iscrizione di nuovi finanziamenti regionali e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2024 per un totale di € 1.353.649,68 (di cui € 550.004,85 per la parte corrente e € 803.645,13 per la parte in conto capitale). Questi fondi saranno destinati a numerosi interventi strategici, tra cui incentivi al personale dei Lavori Pubblici, l’acquisto autoveicoli per la Polizia Locale e interventi di manutenzione stradale, i lavori per la fognatura di Via Piemonte, la progettazioni per opere pubbliche e demolizioni per abusi edilizi, la rigenerazione urbana della Scuola Volpi, la realizzazione del nuovo bocciodromo e impianto antincendio a Palazzo Caetani, l’acquisto di dotazioni informatiche, il progetto “Il cibo nella Terra del Mito”, il potenziamento della raccolta differenziata (con contributo regionale di € 299.998,00), gli interventi al Palazzetto dello Sport di San Valentino (€ 212.767,80), le infrastrutture di ricarica elettrica (€ 60.000,00). Sono inoltre state accertate maggiori entrate da permessi a costruire pari a €80.000,00 e istituiti nuovi capitoli di spesa sulla base di trasferimenti da enti sovraordinati.

È stata ratificata la Delibera di Giunta n. 104 del 13/05/2025, con una variazione di € 1.243,50 per la copertura delle spese per l’attività statistica “Discriminazioni 2025” promossa dall’ISTAT. La spesa non ricade sull’Ente ma è finanziata tramite trasferimenti dedicati, necessari a retribuire rilevatori esterni incaricati della rilevazione.

Infine, è stata approvata la variazione per un importo complessivo di € 70.000,00 destinati alla realizzazione del Palio dell’Anello, del Premio Nazionale Invictus e dei festeggiamenti del 15 e 16 agosto. La copertura finanziaria è resa possibile grazie all’accertamento di maggiori entrate. Le uscite previste comprendono anche la creazione di una banca dati per i tributi e l’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il Consiglio ha inoltre espresso parere favorevole sull’ampliamento dell’opificio industriale GELIT, riconoscendone il rilevante interesse pubblico. Il progetto prevede investimenti per oltre 55 milioni di euro, la realizzazione di nuovi impianti produttivi e un impianto fotovoltaico, con la creazione di circa 110 nuovi posti di lavoro. Il Comune avvierà l’iter per la richiesta di deroga al vincolo paesaggistico previsto dal PTPR, coinvolgendo il Ministero della Cultura.

Ha concluso la seduta la decisione di non avvalersi del diritto di prelazione, come prassi, per un alloggio P.E.E.P. e annesso garage, siti nel quartiere San Valentino.