Cisterna di Latina – Il Consiglio approva tutti i punti

Il gruppo Innamorato entra nel PD, chiarimenti sulle dichiarazioni dell’assessore Martellucci il ricordo di Biscossi e Castagnacci, variazioni di bilancio e urbanistica.

Ultima seduta dell’anno del Consiglio comunale giovedi pomeriggio a Cisterna di Latina.

Dieci i punti in discussione riguardanti, per lo più, variazioni di bilancio e urbanistica.

Nelle comunicazioni iniziali Merolla e il sindaco Mantini hanno ricordato Orazio Biscossi e Carlo Castagnacci, recentemente scomparsi, per il loro impegno e attaccamento alla comunità di Cisterna.

Felicetti ha aperto il dibattito sulle dichiarazioni a mezzo stampa dell’assessore Martellucci – assente in aula – a proposito delle scelte dell’amministrazione sul futuro del Pomos (Polo per la Mobilità Sostenibile della Sapienza Università di Roma). Dichiarazioni, ha specificato Capuzzo, non condivise con il Movimento 5 Stelle ma personali. Cece e Merolla hanno invitato a non far andare via il Pomos da Cisterna, anche in vista di fondi PNRR; volontà questa ribadita anche dal sindaco che ha precisato come l’amministrazione stia ragionando su una riorganizzazione degli spazi, soprattutto per il disagio in cui i Servizi Sociali stanno operando con i loro utenti, senza tuttavia aver preso decisioni.

Sambucci ha chiesto, a fronte delle lamentele dei proprietari di terreni agricoli che hanno visto un notevole aumento dell’IMU, le intenzioni dell’amministrazione. L’assessore Innamorato e il sindaco hanno spiegato come gli aumenti siano dovuti all’obbligo del piano di rientro triennale avviato dal Commissario Straordinario a seguito delle mancate entrate economiche della TARI, sospesa a causa del Covid.

L’intenzione dell’amministrazione è di trovare soluzioni condivise con le organizzazioni di categoria e il comitato di recente costituzione.

Chiarimenti sono stati chiesti da Merolla sulla situazione del piano delle discariche in provincia, sulla biogas e sugli sfratti in via Montellanico, Antenucci sulle cattive condizioni in cui versano via Milano e incrocio via Valloncello e Piano Rosso, e sulla sanzione del Garante per la Privacy, Felicetti sul sollecito del sindaco riguardo l’Ares.

Il sindaco ha informato che, sui siti indicati per la realizzazione delle discariche, verrà chiesta la VAS e saranno prodotte le osservazioni, ad esempio la Scavilana è una cava attiva; sulla biogas è in corso un confronto con la proprietà per ridurre la portata al fine di ridurre l’impatto con l’ambiente. Confronto in corso anche con i residenti di via Montellanico per favorire la loro ricollocazione e supportare, attraverso i Servizi sociali, coloro che presentano difficoltà economiche, inoltre intraprendere l’iter per l’housing sociale in modo da rispondere all’esigenza abitativa di tante altre famiglie.

Sullo stato delle strade, problema diffuso, si sta procedendo per ordine di priorità e con le disponibilità economiche e i tempi burocratici purtroppo non brevi; per la violazione contestata dal Garante circa la violazione della privacy su alcuni atti, sono state presentate memorie che hanno ridotto la sanzione a 2.500 euro e l’istruttoria è tuttora in corso. Per quanto riguarda l’Ares, il sindaco non si è detto soddisfatto della prima risposta fornita e per questo ha provveduto ad un sollecito per l’istituzione di una seconda ambulanza a Cisterna.

Sambucci ha chiesto a che punto è la convenzione per la gestione dello stadio e i motivi di esclusione di alcune società nell’evento del 27 dicembre scorso al Palasport. L’assessore Pagnanelli ha informato che ad inizio anno verrà sottoscritta la convenzione con il Latina Calcio per la gestione dello stadio e che quella svolta al Palasport è solo la prima di una serie di iniziative che coinvolgerà anche le altre società sportive operanti sul territorio e che la manifestazione era aperta a tutti i cittadini.

Esaurite le comunicazione e interrogazioni, è stato approvato il verbale delle sedute precedenti e si è passati alla presa d’atto dell’ingresso dei consiglieri Melchionna e Quattrocchi (gruppo Innamorato) nel partito Democratico e la conseguente modifica della composizione delle commissioni consiliari.

L’assessore Innamorato ha illustrato i punti sulle variazioni al bilancio e che riguardano il settore Welfare principalmente l’adeguamento delle spese del trasporto scolastico a causa degli aumenti del prezzo del carburante, di un maggior numero di alunni trasportati e una riorganizzazione degli itinerari per rispondere a specifiche esigenze, i fondi per i Centri Anziani e il progetto SAI; il settore Urbanistica e Lavori Pubblici per la partecipazione ad un bando per la riqualificazione dell’area mercatale di via delle Province. Inoltre, sempre l’assessore Innamorato, ha illustrato il punto della ricognizione periodica delle partecipate pubbliche che per il Comune di Cisterna sono le quote di partecipazione in Acqualatina (3,09%), Cisterna Ambiente (100%) e il Consorzio per lo Sviluppo Industriale (1,36%).

Ha concluso gli interventi l’assessore Santilli con l’approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativa ai comparti 2-3.3, della rinuncia al diritto di prelazione per alcuni immobili, e infine con l’approvazione delle modifiche al Regolamento sui contributi gravanti su provvedimenti e procedure amministrative in materia edilizia che hanno visto diminuire le sanzioni sulle rateizzazioni degli oneri concessori.

COMUNICATO STAMPA