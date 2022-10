Cisterna di Latina – ‘I prodotti tipici, energia per il territorio per un turismo enogastronomico sostenibile’

Il dibattito oggi alle 18 a Palazzo Caetani con diretta streaming su shopzy.it

Quanto è importante oggi il marketing territoriale per la ripresa della nostra economia? Quanto è necessario creare una filiera virtuosa per promuovere i prodotti tipici? Quali sono oggi gli strumenti per valorizzare l’enogastronomia e il turismo sostenibile? Come mettere in rete i comuni tra di loro per un sistema integrato di promozione? Quanto è fondamentale la tutela dell’ambiente?

C’è sempre una risposta e c’è sempre un punto di partenza. Questo è l’inizio di un nuovo percorso.

Questo tema verrà affrontato nell’incontro che ha per titolo ‘I prodotti tipici, energia per il territorio per un turismo enogastronomico sostenibile’ all’interno della manifestazione “I vini a Palazzo” organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier delegazione di Latina, con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina.

L’appuntamento è per domenica ore 18.30 presso la Sala Zuccari del Palazzo Caetani a Cisterna. Interverranno Valentino Mantini, sindaco di Cisterna di Latina, Emiliano Cerro, assessore alle Attività Produttive di Cisterna di Latina, Aura Contarino, delegata al Turismo, eventi e spettacolo di Cisterna di Latina, Carmela Cassetta, presidente del Parco Riviera d’Ulisse, Enrico Forte, deputato Regione Lazio, vicepresidente della Commissione turismo in regione Lazio, Salvatore La Penna, deputato Regione Lazio, vicepresidente della Commissione tutela del territorio, Umberto Trombelli, Consigliere Regionale AIS Lazio, più Mauro Cervini, scrittore economista, che ha operato nei mercati di tutto il mondo, in ambito industriale e istituzionale, gestendo PMI aventi un volume d’affari di oltre un miliardo di euro. Modera Gian Luca Campagna, giornalista e scrittore.

Si partirà dal marketing territoriale, abbracciando così quel complesso di attività che hanno quale specifica finalità la definizione di progetti, programmi e strategie volte a garantire lo sviluppo di un comprensorio territoriale nel lungo periodo: valorizzazione del patrimonio ambientale, creazione di percorsi enogastronomici per attrarre flussi turistici

L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul canale tv shopzy.it

