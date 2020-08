Cisterna di Latina, graduatori per contributi in favore di affetti da disabilità gravissima

E’ stata pubblicata la graduatoria definitiva per la concessione di contributi in favore dei soggetti portatori di “disabilità gravissima” (anno 2019).

L’intervento rientra nell’ambito della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario LT/1 sottoscritta dai Comuni di Aprilia (ente capofila), Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima.

In relazione alle risorse disponibili all’Ufficio di Piano, gli ammessi saranno coloro che godranno del beneficio, mentre gli idonei sono coloro per i quali verrà richiesta una integrazione alla Regione, ma che ad oggi non possono godere del beneficio poiché le risorse non sono sufficienti.

Il contributo parte da un minimo di 700 euro mensili ad un massimo di € 1.200,00 per i soggetti con maggior bisogno.

A seguito dell’approvazione della graduatoria, gli uffici dei servizi sociali di ciascun Comune

in integrazione con la ASL, attraverso l’Unità Valutativa Multidimensionale, provvederà a redigere il Progetto Assistenziale Individuale in condivisione con le famiglie. Successivamente si procederà con l’erogazione del contributo che spetterà al comune capofila, Aprilia.

“Il lavoro svolto è stato molto importante – afferma con grande soddisfazione l’assessore ai Servizi Sociali di Cisterna, Federica Felicetti – al fine di valorizzare l’integrazione socio-sanitaria e, grazie a quanto fatto, siamo riusciti a ottenere risultati importanti anche in termini di risorse assegnate, riuscendo a garantire maggiori servizi e un supporto alle famiglie.

È fondamentale dare continuità all’opera che stiamo svolgendo a livello distrettuale, in pieno spirito di collaborazione”.

