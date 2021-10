Cisterna di Latina – Gioco-Teatro in Biblioteca. Laboratorio gratuito per bambini da 3 a 5 anni

Tre appuntamenti di introduzione teatrale per l’infanzia in biblioteca.

L’attività teatrale è altamente educativa per i bambini in fase di crescita. Con il teatro si impara a stare in gruppo, a collaborare ma anche ad avere fiducia in se stessi e a scoprire le proprie abilità.

Nei laboratori di gioco-teatro per bambini da 3 a 5 anni non si ha l’obiettivo di formare attori ma di sfruttare i principi basilari del training teatrale e dell’espressività fisica e mimico facciale per divertirsi e comunicare, rafforzando la fiducia in se stessi ed entrando in armonia con il contesto.

L’associazione MOBilitazioni Artistiche, firmataria del Patto Locale per La Lettura, in collaborazione con la Biblioteca “Adriana Marsella” di Cisterna di Latina presentano 3 appuntamenti di introduzione teatrale per l’infanzia e di storie a tema:

– sabato 30 ottobre h 10:30: gioco teatro e storie contro la paura;

– sabato 27 novembre h 10:30 gioco teatro e storie avventurose;

– sabato 11 dicembre h 10:30: gioco teatro e storie di amicizia.

Per ogni appuntamento l’accoglienza inizierà alle 10.30 e il laboratorio terminerà alle 12 circa presso i locali della biblioteca comunale.

È richiesta la presenza di un adulto in accompagnamento al bambino.

Posti limitati, prenotazione necessaria all’indirizzo mobilitazioniartistiche@gmail.com

COMUNICATO STAMPA