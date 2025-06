Cisterna di Latina – Gara podistica “Attraverso i Cantoni”: un successo con oltre 200 partecipanti

Record di partecipanti, arrivati da tutta la regione, domenica per “Attraverso i Cantoni” – Memorial Olindo Cecconi, la gara podistica che si è snodata per le vie e le piazze del centro di Cisterna. Un evento sportivo organizzato da Sergio Zonzin della Montello Running in collaborazione con il Comitato Prioretti Madonna del Divino Amore, presieduto da Giorgio Cecconi in memoria di Olindo Cecconi e patrocinato dal Comune. La corsa, nata nel 1978, fa parte a pieno titolo della storia cittadina e si è snodata per 9,9 chilometri nel cuore del centro storico, in contemporanea con la Festa del Divino Amore.

Ben 220 gli iscritti alla competizione alla quale hanno preso parte anche quattro ragazzi “speciali”, tutti arrivati al traguardo.

A corredo della gara si è svolta anche la “Camminata Metabolica”, passeggiata non competitiva di circa 5 chilometri pensata per promuovere il benessere e uno stile di vita sano.

A conclusione della corsa, durata circa un’ora, sul palco sono saliti i primi tre classificati delle due categorie – uomini e donne – premiati dall’assessora allo Sport Gaetana Capasso.

Per la categoria uomini primo classificato Gabriele Carraroli della Fitness Montello; secondo classificato Diego Papoccia della A.S.D.Atletica Ferentino; terzo classificato Fabrizio Chiominto della ASD Romatletica.

Per la categoria donne prima classificata Giovanna Ungania iscritta alla società XSOLID Sport; seconda classificata Serena Fanella della ASD Atletica Ferrentino; terza classifica Luminita Lungu in corsa per la GSBRUN.