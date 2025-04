Cisterna di Latina – Funerale del Papa: invito a minuto di silenzio e serrande negozi abbassate

Oggi sabato 26 aprile, dalle ore 10:00 in concomitanza con il funerale di PAPA FRANCESCO, e sentite le presidenti dell’Associazione Commercianti in Centro, Valentina Iona, e della Rete Commercio e Cultura Cisterna, Roberta Russo, si INVITA la cittadinanza ad osservare un minuto di raccoglimento e le attività commerciali ad abbassare a metà le serrande dei negozi in omaggio ad un instancabile promotore di PACE e DIALOGO tra i popoli e le religioni di tutto il mondo.

Il Sindaco Valentino Mantini

