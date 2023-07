Cisterna di Latina – Firmato il Protocollo d’intesa con il Consorzio Industriale del Lazio

Recupero delle somme anticipate dal Comune di Cisterna per il finanziamento dell’acquedotto e della viabilità principale

Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e il dirigente della sede territoriale di Latina del Consorzio Industriale del Lazio Ing. Claudio Rosapane hanno firmato il Protocollo d’intesa per il recupero delle somme anticipate dal Comune di Cisterna, per il finanziamento dell’acquedotto e della viabilità principale.

L’atto sottoscritto è un aggiornamento dell’accordo stipulato a gennaio del 2007.

Oggetto dell’accordo, si legge nel Protocollo siglato, è il recupero a cura del Consorzio dalle aziende insediate della parte restante delle somme anticipate dal Comune di Cisterna di Latina sul finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria, quali la rete idrica e la viabilità principale.

L’importo totale di questo recupero è pari a un milione e 129 mila euro.

A fronte delle somme già introitate dalle aziende insediate, il Consorzio Industriale del Lazio si impegna a realizzare in due step, a scomputo di quanto dovuto al Comune, le opere di manutenzione straordinaria e di efficientamento della pubblica illuminazione di via della Quaglia per un importo lavori di 651 mila euro.

«Dopo la deliberazione della Giunta comunale, siamo giunti alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con cui il Comune di Cisterna recupera le somme che gli spettano reinvestendole nell’area industriale – hanno detto il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, l’assessore all’urbanistica e lavori pubblici, pubblico decoro, mobilità e trasporti Andrea Santilli e l’assessore all’industria, artigianato, commercio e attività produttive Emiliano Cerro –. L’obiettivo comune con il Consorzio Industriale del Lazio, e per la sinergia ringraziamo il consigliere del Consiglio di Amministrazione Cosimo Peduto, è quello di valorizzare l’area industriale e la sua funzionalità per le importanti realtà produttive che ci sono, che non meritano un pessimo biglietto da visita come quello delle infrastrutture».

