Cisterna di Latina, fino al 13 Aprile le domande per i buoni spesa per la “terza ondata” Covid

E’ attivo da ieri, martedì 6 aprile, il servizio on-line del Comune di Cisterna di Latina, per garantire un sostegno economico alle famiglie in situazione di disagio derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19 (cosiddetta “terza ondata”) anno 2021.

Il servizio fornisce informazioni sui criteri e modalità, nonché la trasmissione della domanda on-line, per usufruire di buoni spesa per “generi di prima necessità” e/o medicinali finanziati con fondi della Regione Lazio.

Anche coloro che hanno usufruito dei buoni spesa nelle precedenti “ondate” devono presentare domanda telematica.

Verrà data priorità a coloro che ad oggi non hanno percepito il buono spesa.

Si specifica che per “generi di prima necessità” si intendono i prodotti alimentari, per l’igiene personale – ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa. In nessun caso sarà consentito l’acquisto di alcolici.

Il buono spesa è spendibile negli esercizi commerciali individuati dal Comune di Cisterna di Latina e riportati nell’elenco, sempre aggiornato, accessibile attraverso l’apposito banner presente nel portale telematico.

Possono beneficiare del sostegno coloro che rientrano nei casi specificati nell’avviso in visione e scaricabile dal sito internet www.comune.cisterna.latina.it nella banner “Speciale Covid. Buoni spesa”.

COMUNICATO STAMPA