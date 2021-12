Cisterna di Latina – Festa della Solidarietà con le associazioni in Piazza

Due giorni di festa in Piazza 19 Marzo per far conoscere e promuovere la Solidarietà.

Domani e dopodomani, nell’ambito della rassegna Natale Cisternese 2021 organizzata dall’Amministrazione comunale, numerose associazioni operanti a Cisterna nel settore sociale, incontreranno la cittadinanza per farsi conoscere ma soprattutto far conoscere i loro servizi, la loro attività e come fare per usufruirne.

Le associazioni Onmic, Anffas, R2, Mondo Futuro Disabili, Vip Nasi Vagabondi, Esso Chissi, C.R.I., Sostegno Donna Cisterna, Oltre i Confini odv, Scout Agesci Cisterna1, Aido, Centro Storico Cisterna, Protezione Civile ANVVFC, Protezione Civile Mauro Zappaterreni, Baca International Italy, unite insieme per un ricco programma di eventi e animazione.

Si inizierà sabato alle 10 con l’esibizione della Banda musicale Città di Cisterna a cui farà seguito il saluto delle autorità e alle ore 11 il convegno su “Volontariato e Solidarietà” all’interno dell’aula Tullio Levi Civita di Palazzo Caetani. Alle ore 15 si terranno la dimostrazione di emergenza e sicurezza tenuto dalle protezioni civili Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo di Cisterna “Franco Mancini” e “Mauro Zappaterreni”, alle 16,00 l’Onmic propone l’attività di animazione “Yoga della risata”, alle 16,45 il concerto della Banda musicale Città di Cisterna. Concluderà, alle 17.30 nell’Aula Tullio Levi Civita di Palazzo Caetani, la proiezione dello spettacolo teatrale dell’Anffas.

Si riprenderà domenica alle ore 9 con l’apertura degli stand, alle 9,30 la R2 presenterà alcune ricette gastronomiche, alle 10,30 si terranno i lavori di manualità a cura di Mondo Futuro Disabili prima e dell’Onmic poi. Dopo la pausa pranzo, alle 15, si terrà lo spettacolo itinerante di animazione a cura dell’associazione VIP Nasi Vagabondi e successivamente l’attività dimostrativa tenuta dalla Croce Rossa Italiana di Cisterna. Alle 16,30 in piazza 19 Marzo ci sarà lo spettacolo teatrale di Esso Chissi e alle 18,15 la chiusura della festa.

“Ringraziamo – affermano il sindaco Valentino Mantini, l’assessore al Welfare Carlo Carletti e il consigliere Piero Paliani – le associazioni di volontariato di Cisterna che hanno fortemente voluto questa iniziativa e noi, come amministrazione, siamo ben lieti di averla resa possibile. Il nostro comune è ricco di volenterose associazioni al servizio della cittadinanza e a supporto dei servizi già esistenti. Le due giornate di festa ci aiuteranno a vivere più intensamente i temi della fratellanza, dell’amicizia e della solidarietà contribuendo a rendere più vicino il vero spirito del Natale”.

