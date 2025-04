Cisterna di Latina – Ex “buca”, avviso esplorativo per la sala polifunzionale: si punta al cinema-teatro

Il Comune di Cisterna intende avviare un’indagine di mercato, a titolo esclusivamente esplorativo, finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la concessione in uso della futura sala polivalente che sarà realizzata come da progetto nell’edificio adibito anche a parcheggio pubblico nell’area antistante la sede del Municipio, quella occupata fino a poco tempo fa dalla cosiddetta “buca”. L’indicazione contenuta nell’atto pone particolare attenzione verso i luoghi di pubblico spettacolo quali cinema e teatro che potrebbero rappresentare la destinazione di quell’importante spazio pubblico.

L’idea, contenuta nella delibera di Giunta approvata nei giorni scorsi, è quella di avviare un’indagine di mercato per “orientare l’azione futura dell’amministrazione comunale riguardo la fattibilità e le modalità di una successiva eventuale gara avente ad oggetto la concessione dell’immobile”. “L’amministrazione intende verificare – si legge nella delibera – la presenza di soggetti potenzialmente interessati ad una eventuale successiva procedura di gara per la concessione in uso della sala polivalente in corso di realizzazione e raccogliere proposte circa la destinazione finale dell’immobile”.

L’edificio pubblico in questione rientra nel Programma integrato di intervento per la riqualificazione complessiva dell’area ex Cinema Luiselli, Consorzio Agrario e dello spazio antistante il Comune il cui risultato finale sarà la realizzazione di un complesso urbanistico all’interno del quale saranno privilegiati gli spazi destinati alla cultura e che valorizzerà il patrimonio immobiliare nel pieno centro cittadino.

«Questa ricerca di manifestazione di interesse – sottolinea il sindaco di Cisterna Valentino Mantini – è un ulteriore passo avanti in attesa della conclusione, ormai prossima, dei lavori nell’edificio a ridosso della sede comunale una parte del quale dovrà accogliere, secondo il nostro programma, locali per attività culturali in una sala polivalente. In questo modo potremo verificare l’esistenza di soggetti potenzialmente interessati ad ottenere la concessione della sala».