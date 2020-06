Cisterna di Latina, evento religioso ad Olmobello: il Sindaco rimanda l’incontro pubblico del 27 giugno

In rispetto dell’evento religioso in programma per il prossimo 27 giugno alle 18:00 presso la chiesa di Olmobello, il Sindaco Mauro Carturan ha rimandato a data da destinarsi l’incontro pubblico che si sarebbe dovuto tenere contemporaneamente in piazza XIX marzo.

Sabato infatti, atterreranno nel sagrato della chiesa della frazione cisternese la statua della Madonna di Fatima e le reliquie dei tre pastorelli.

Secondo il programma diffuso dalla parrocchia della Madonna dell’Olmo, dopo l’arrivo in elicottero della sacra effige contemplata negli anni da diversi papi, seguiranno la Santa Messa e l’inaugurazione di un monumento rappresentante la stessa Madonna di Fatima con i tre pastorelli che sarà posizionato nel cortile della chiesa.

“Si tratta di un evento sacro ed eccezionale – spiega il Sindaco Mauro Carturan – al quale non potevamo sovrapporre un altro appuntamento pubblico. E’ una questione di rispetto oltre che di opportunità. Adesso stiamo trovando un’altra data utile per organizzare il comizio che attendo da mesi di fare. Non è cosa facile far coincidere le disponibilità dei tanti ospiti che avevamo invitato ma a questo punto non importa, quello che mi preme davvero è parlare coi miei concittadini senza mediazioni, come sono abituato a fare”.

