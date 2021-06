Cisterna di Latina – Estratto Avviso Pubblico borse di studio anni 2020- 2021 orfani di violenza

Si rende noto che è stato pubblicato l’avviso per la concessione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre, a seguito del delitto ex artt. 575 e 576, primo comma n. 5.1. C.P. ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui artt. 609 Bis. e 609. Octies. c.p.

Potranno usufruirne gli alunni frequentanti la scuola primaria, la secondaria di primo e secondo grado, gli studenti universitari.

È possibile presentare domanda dal 1 Giugno 2021 al 28 Febbraio 2022 presso la Prefettura della Provincia di Residenza.

L’istanza dovrà essere corredata da certificato di iscrizione scolastica per la scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado; per gli studenti universitari occorre il certificato di iscrizione e l’attestazione riguardante il superamento di almeno un terzo degli esami previsti annualmente dal corso di studio con esito positivo.

Dovrà essere allegata la documentazione:

– procedimenti penali in corso o definiti in relazione al delitto;

– dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2020 n.445 che il richiedente è orfano per crimini domestici ai sensi dell’art.2 del decreto 21 maggio 2020 n.71.

– per i maggiorenni: documentazione attestante la non autosufficienza economica.

Gli importi della borsa di studio previsti sono:

Anno 2020:

euro 1.040,00 per la scuola primaria;

euro 1.560,00 per la scuola secondaria di primo grado;

euro 3.120,00 per la scuola secondaria di secondo grado;

euro 4.680,00 per gli studenti universitari;

Anno 2021:

euro 520 per la scuola primaria;

euro 780 per la scuola secondaria di primo grado;

euro 1.560,00 per la scuola secondaria di secondo grado;

euro 2.340,00 per gli studenti universitari.

In caso di risorse insufficienti, sulla base delle domande pervenute, l’importo subirà una riduzione.

