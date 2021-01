Cisterna di Latina, esonero saldo IMU 2020: l’elenco delle tipologie

Si comunica che in base a quanto disposto dall’articolo 78 del DL 104/2020, il saldo IMU non è dovuto per le seguenti tipologie di immobili:

1) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

2) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

3) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;

4) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;

5) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi.

Inoltre, per le tipologie di immobili elencati nei punti 3, 4 e 5, l’esenzione del versamento è valido esclusivamente se il gestore dell’attività economica coincide con il soggetto passivo d’imposta.

Con il DL Ristori n.137/2020, l’esenzione del saldo IMU 2020 è stata estesa agli Immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’ Allegato 1 al decreto, a condizione che il gestore dell’attività esercitata coincida con il soggetto passivo d’imposta.

COMUNICATO STAMPA