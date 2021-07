Cisterna di Latina, emergenza rifiuti: raccolta differenziata straordinaria sabato e lunedi’ nel quartiere San Valentino

L’emergenza rifiuti che sta investendo molti comuni del Lazio a causa della chiusura dell’impianto di trattamento RIDA Ambiente di Aprilia, riguarda l’indifferenziato.

Per questo il Comune di Cisterna e la Cisterna Ambiente, al fine di ridurre la presenza di rifiuti in strada, ha organizzato una raccolta differenziata straordinaria nel quartiere San Valentino.

Sabato 31 luglio e lunedì 2 agosto dalle ore 8:30 alle ore 13:00, in via Pietro Nenni, saranno disponibili due scarrabili con operatore per la raccolta del rifiuto organico e del rifiuto multimateriale (plastica e vetro).

Per multimateriale si intendono piatti o bicchieri di plastica, bottiglie d’acqua o bevande, tubetti di dentifricio vuoti, bottiglie e vasetti vuoti, tutte le lattine vuote, tappi in alluminio, confezioni in polistirolo, barattoli di vernice vuoti, bombolette spray vuoti, plastica della pasta.

Nell’organico, contenuto in busta biodegradabile, sono inclusi frutta, verdura e alimenti vari, fondi di caffè o tè, piccoli ossi, gusci d’uovo, semi, resti di pesce, fiori recisi, ciuffi d’erba, tovaglioli di carta non stampati, tappi di sughero, cenere spenta del caminetto.

Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.

