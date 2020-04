Cisterna di Latina – Emergenza Covid-19, conto corrente dedicato alle donazioni in favore dei concittadini in difficoltà

Il Comune di Cisterna di Latina rende noto che è stato attivato, presso la Tesoreria dell’Ente, un conto corrente dedicato alla creazione di un fondo di solidarietà per le famiglie che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza COVID-19.

L’IBAN del conto intestato al Comune di Cisterna di Latina è il seguente:

IT65R-05104-73950-CC0100526300

Causale del versamento: DONAZIONE EMERGENZA COVID-19.



Si prega di specificare, ai fini dell'emissione e conseguente invio di apposita ricevuta, anche codice fiscale o partita IVA dell'ordinante nonché un indirizzo email valido. Eventualmente, questi ultimi dati, possono essere comunicati anche inviando una email a emergenzacovid@comune.cisterna.latina.it

I donatori beneficeranno di detrazioni di imposta previste dall’art. 66 del D.L. 17 Marzo 2020, n.18, “Cura Italia”, il quale prevede che per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore, tra gli altri, degli Enti Locali territoriali, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore ad € 30.000,00.

Per le erogazioni liberali in denaro a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito di impresa, si applica l’art. 27 della legge 13 maggio 199, n.133, che ne prevede la deducibilità.

Sarà cura dell’amministrazione comunale rendicontare nella maniera più trasparente l’utilizzo di tali fondi.

comunicato stampa