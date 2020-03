Cisterna di Latina – Emergenza Coronavirus, sospensione fino al 3 aprile di tutti i mercati e delle visite al cimitero comunale

Alla luce delle ultime disposizioni governative e regionali relative all’emergenza Coronavirus, a far data da domani 24 marzo e fino al prossimo 3 aprile, tutti i mercati settimanali di Cisterna saranno sospesi.Inoltre, per lo stesso periodo, resterà chiuso al pubblico il cimitero comunale dove comunque saranno garantiti i servizi essenziali di inumazione e tumulazione.Gli appuntamenti annullati con i mercati settimanali saranno recuperati appena sarà possibile in date da concordare con gli operatori e le organizzazioni di settore.

COMUNICATO STAMPA

