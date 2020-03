Cisterna di Latina, emergenza coronavirus: servizi sociali operativi

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle disposizioni impartite a livello nazionale Regionale e Locale si comunica che il Servizio sociale E’ COMUNQUE OPERATIVO dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, e il Martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 con le seguenti modalità:

Servizio di segretariato sociale:

Attivo in modalità telefonica seguendo gli orari di ufficio sopra riportati al numero Tel. 06. 96834315. A questo numero possono essere segnalate anche le situazioni di bisogno determinate dall’attuale momento di emergenza epidemiologica da COVID 19

Servizio Sociale professionale:

Attivo attraverso contatto telefonico diretto con l’assistente sociale di riferimento per l’utenza già in carico al servizio, sempre seguendo gli orari di ufficio sopra riportati:

Dott.ssa Guerra: 3917954571; Dott.ssa Luongo 3917954772; Dott.ssa Neri 3458897752

Per ogni altra forma di contatto necessario restano attivi gli indirizzi di posta elettronica: puac@comune.cisterna.latina.it – PEC: welfare@postacert.comune.cisterna.latina.it

ATTIVATO IL SERVIZIO “#SOS PSICOLOGO”

La situazione che stiamo vivendo a causa dell’epidemia di Covid-19 e tutte le restrizioni cui siamo sottoposti, spesso determinano in ognuno di noi stress, disorientamento, confusione, paura, solitudine, stati emotivi diversi che si accavallano e si susseguono.

Capita spesso di voler raccontare tutto questo ad una persona esperta che ci aiuti a dar loro il giusto nome e a trasformarli in pensieri creativi e positivi.

#SOSPsicologo è uno Sportello di supporto e di sostegno telefonico a cui è possibile rivolgersi: uno psicologo accoglierà i bisogni emotivi determinati dal momento che stiamo vivendo.

Il servizio, reso dal Comune di Cisterna nell’ambito delle attività del Distretto socio sanitario LT1, è gratuito e attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.30 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30.

I numeri da contattare sono 0696834285 – 0696834315