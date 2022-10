Cisterna di Latina – Efficientamento energetico della pubblica illuminazione: è la volta delle vie Appia Nord, Aprilia e Roma

Proseguono gli interventi di efficientamento energetico nelle vie e piazze di Cisterna.

Nei giorni scorsi è stata la volta di via Luigi Mascherpa, la strada che conduce dal centro città alla stazione ferroviaria, lungo la quale tutti i corpi illuminanti sono stati sostituiti con lampade a LED.

Sono in corso in questi giorni, invece, gli interventi per la sostituzione dei quadri elettrici e delle lampade lungo il tratto di competenza comunale di via Appia Nord, e precisamente dalla rotatoria dei Caduti sul Lavoro fino a Collina dei Pini.

Lo stesso intervento sarà a breve realizzato su via Roma, dall’incrocio con Corso della Repubblica fino al termine del tratto di competenza comunale, e successivamente su via Aprilia, dall’intersezione con via Nettuno fino al termine del tratto di competenza comunale.

Questo ulteriore lotto di lavori va ad aggiungersi a quelli già realizzati nel tratto urbano di via Nettuno e via Provinciale per Latina, in località Cerciabella, realizzando un notevole miglioramento sia del risparmio economico che della qualità della luce prodotta.

«Grazie al contributo previsto dal 2021 al 2024, ai sensi dell’art. 1, comma 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stiamo ammodernando il nostro sistema di illuminazione pubblica – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Santilli -. Oltre ad avere impianti più funzionali , l’intervento ci consentirà un notevole risparmio dei costi di consumo energetico, tema di grande attualità negli ultimi mesi. In questo ultimo intervento su via Appia Nord, via Aprilia e via Nettuno, ad esempio, andiamo a sostituire circa 100 punti luce ottenendo quasi il 75% in meno di consumo energetico mantenendo lo standard illuminotecnico».

COMUNICATO STAMPA