Cisterna di Latina, è partito lo sfalcio del verde in aree pubbliche

Con l’arrivo delle prime giornate di sole, possono finalmente partire gli interventi programmati di sfalcio e manutenzione delle aree verdi pubbliche di Cisterna.

Gli interventi sono già in corso e riguarderanno i parchi pubblici, le aree verdi di pertinenza delle scuole comunali, la manutenzione e taglio del cosiddetto verde urbano puntuale diffuso.

Nello specifico saranno interessate del taglio e manutenzione delle aree verdi tutte le scuole comunali di Cisterna, le piazze del centro urbano come Piazza 19 Marzo, Piazza del Bersagliere, Piazza D’Acquisto, Piazza dei Marinai, Piazza Saffi, Piazza Amedeo di Savoia; le aiuole di Corso della Repubblica, il parco nel quartiere San Valentino, via Gasbarra, via Primo Maggio, area della stazione ferroviaria, area Fort Smith, Viale America, banchine stradali e scarpate, Largo Caduti di Nassirya, via Nettuno, via Aprilia, via Roma, area di Collina dei Pini, Parco Contarino, parco via Treves, via Ortonali, e numerose altre aree pubbliche.

COMUNICATO STAMPA

