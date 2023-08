Cisterna di Latina – Domenica la sfida tra i quartieri, corsa a staffetta tra otto squadre lungo Corso della Repubblica

Torna la Corsa dei Quartieri, più ricca che mai.Dopo il successo dello scorso anno, la competizione non agonistica tra i quartieri di Cisterna torna ma con 8 squadre e in centro città, lungo Corso della Repubblica.

L’appuntamento è per domenica prossima, 6 agosto, con inizio alle ore 19 e partenza sul Corso della Repubblica (intersezione Piazza C.Battisti e Via Quattro Giornate di Napoli).

Ogni atleta percorrerà un tragitto di 1.000 metri ciascuno avvicendandosi con 5 compagni di squadra, e passaggio del testimone sotto gli archi gonfiabili nel tragitto compreso tra il civico 292 e 380 di Corso della Repubblica.

La manifestazione podistica non agonistica è organizzata dal Comune di Cisterna di Latina in collaborazione con ASC Comitato provinciale di Latina e dall’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo.

Come detto, parteciperanno 8 squadre (3 in più della scorsa edizione) per un totale di 48 atleti, e sono: Collina dei Pini, Franceschetti, Doganella di Ninfa, Cisterna Vecchia, Isolabella, San Valentino, Mondo Disabili Future, Prato Cesarino. Le canotte dei corridori saranno offerte da Athena Sport.

La squadra che realizzerà il miglior tempo, determinato dalla somma dei tempi di percorrenza di ogni singolo componente, si aggiudicherà il titolo e il trofeo.

Ogni anno il trofeo verrà riassegnato alla squadra vincitrice di quella edizione che lo deterrà per un anno fino alla cerimonia di passaggio dell’edizione successiva.

Vincitore dello scorso anno è stato il quartiere Franceschetti il cui capitano della squadra, Gaetano Furio, ieri ha riconsegnato il trofeo agli organizzatori per metterlo di nuovo in palio.

comunicato stampa