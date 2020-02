Cisterna di Latina, domenica la Polizia Locale celebra il patrono

Si terrà domenica prossima la tradizionale cerimonia organizzata dalla Polizia Locale di Cisterna in onore a San Sebastiano.

San Sebastiano è infatti patrono di tutti i preposti all’ordine pubblico e i festeggiamenti offrono anche l’opportunità per tracciare e rendere noto il bilancio dell’attività svolta nell’anno appena concluso.

Inoltre, domenica prossima sarà anche l’occasione per inaugurare ufficialmente la nuova e moderna sala operativa di videosorveglianza allestita presso il Comando di Corso della Repubblica 186.

Il programma delle cerimonie prevede alle ore 9:30 il raduno presso la sede del Comando, alle 10 la Santa Messa presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, alle 11:30 l’inaugurazione della Sala Operativa di Videosorveglianza, alle 11:45 la relazione annuale delle attività del Corpo.

Il Comandante Raoul De Michelis invita tutta la cittadinanza e le associazioni Combattentistiche, d’Arma e di volontariato a partecipare.

COMUNICATO STAMPA – foto archivio

