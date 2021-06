Cisterna di Latina, domenica in bici con l’AIDO per celebrare i 20 anni dalla scomparsa del fondatore Giorgio Brumat

Si terrà domenica prossima, 27 giugno, la “Passeggiata in bicicletta” organizzata dal Gruppo Comunale AIDO sezione Mirella Ciuffa con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina.

L’iniziativa vuole onorare il 20esimo anniversario della morte di Giorgio Brumat, divulgatore scientifico italiano e fondatore dell’Associazione Italiana Donatori Organi.

La passeggiata si terrà per le strade della città con raduno in Piazza 19 Marzo dalle ore 8:30.

Si partirà alle ore 9 per sfilare lungo Corso della Repubblica, Viale Giovane Europa, Via Leonardo Da Vinci, Piazza Michelangelo, Via Po, Via Tevere, Largo dei Bersaglieri (5 minuti di sosta), Via Primo Maggio, Via Guido D’Arezzo, Via Mascagni, Via Vivaldi, Via Benedetto Croce, Via Giovanni Palatucci, Via Giovani Vittime della strada, Via Ferdinando Parisella, Via Machiavelli, via Federica Ciannavei, Largo Luca Cicchitti (5 minuti di sosta), Via Stefano Giordani, Via Machiavelli, Via Parisella, Via Giovani Vittime della strada, Via De Luca, Via Tirreno, Via Adriatico, Via Falcone, Chiesa di San Valentino (5 minuti di sosta), Via Falcone, Via Monti Lepini, Via di Porta Agrippina, via Ugo Bassi. Arrivo previsto per le ore 12:30 in piazza 19 Marzo.

Sono invitati a partecipare i ragazzi delle scuole di Cisterna e tutti coloro che vorranno trascorrere del tempo praticando una sana attività all’aperto.

Saranno rispettate tutte le normative vigenti anti-Covid.

COMUNICATO STAMPA