Cisterna di Latina, domani il “DIGITAL GAME” di #NoViolenza 2.0

Un DIGITAL GAME che vedrà protagonisti adulti e giovani, divisi in squadre ma tutti connessi.

Durante la gara i partecipanti potranno consolidare e mettere in pratica, in modalità “indoor”, gli obiettivi raggiunti e gli argomenti trattati durante le attività educative svolte nelle scuole e presso le strutture previste dal programma.

Il progetto #NoViolenza 2.0, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio di Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, si è posto l’obiettivo di sensibilizzare adulti e adolescenti sul problema della violenza di genere attraverso iniziative ed eventi che promuovessero una nuova cultura del rispetto reciproco e il contrasto alla violenza sulle donne.

Le attività si sono svolte nelle scuole, nei centri sportivi e negli spazi di aggregazione per offrire spunti di riflessione in grado di far cambiare idee e comportamenti abbattendo le barriere socio-culturali che sono all’origine della violenza, orientando così, alla riscoperta dei valori del rispetto della persona e dei diritti delle donne nella società e nel proprio ambiente privato.

Domani, Mercoledì 24 Giugno, a partire dalle ore 9:15 si terrà la diretta Facebook dell’evento durante il quale tutti potranno partecipare commentando la trasmissione streaming e facendo domande agli Organizzatori, ai Responsabili Istituzionali e agli Esperti di settore che interverranno.

COMUNICATO STAMPA