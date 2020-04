Cisterna di Latina, domani Consiglio comunale in 2° convocazione

Ai sensi della normativa vigente, richiamato il proprio Decreto n. 1 del 29.04.2020, comunico che il Consiglio Comunale, in adunanza straordinaria, è convocato in seconda convocazione, per il giorno giovedì 30 aprile 2020 alle ore 16:00, per esaminare i punti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale;

2. Approvazione verbali sedute precedenti;

3. Mozione presentata da alcuni consiglieri di minoranza;

4. Applicazione delle disposizioni regionali per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio (legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 e ss.mm.ii.). Individuazione degli “ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio” di cui all’art. 3 della legge – Adozione secondo l’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 36/87 e ss.mm.ii.;

5. Affrancazione dei terreni vincolati ricadenti nel P.E.E.P. San Valentino – Determinazioni;

6. Regolamento disciplinante le modalità di esercizio del controllo analogo sulle società a totale capitale pubblico del Comune di Cisterna di Latina – Approvazione;

7. Cisterna Ambiente S.p.A. società a totale partecipazione pubblica con Socio Pubblico Locale Unico identificato nel Comune di Cisterna di Latina – Determinazioni.

La seduta è a porte chiuse ed avrà luogo presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo dei Servizi e in videoconferenza.

N.B.: Tutti i partecipanti sono tenuti a dotarsi di guanti e mascherina di protezione.

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pier Luigi Di Cori