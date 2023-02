Cisterna di Latina, domani alle 11 incontro con Pietro Grasso “LA LEGALITA’ E’ LIBERTA”

“La legalità è libertà”, questo il titolo dell’incontro con l’ex presidente del Senato della Repubblica, già presidente supplente della Repubblica Italiana, magistrato, procuratore capo a Palermo, procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso. L’incontro, organizzato dall’Istituto Comprensivo Plinio il Vecchio per tramite della referente di Educazione Civica, prof.ssa Maria Teresa Suglia, in collaborazione con la Mondadori Bookstore Cisterna e il patrocinio dell’Amministrazione comunale, si terrà domani, mercoledì 22 febbraio, alle ore 11:00 nella palestra della scuola di via Primo Maggio.

«La società civile in cui viviamo – afferma la Dirigente scolastica, prof.ssa Fabiola Pagnanelli – vuole assicurare ad ognuno dei suoi componenti una convivenza pacifica basata sulla tutela della dignità di ciascuno, attraverso il rispetto delle leggi. Purtroppo, le norme, le regole e la Costituzione stessa non bastano a raggiungere tali obiettivi: è necessario che ciascuno di noi comprenda il valore profondo della Legalità, che significa perseguire un modello di vita positivo e costruttivo, per poter guardare con ottimismo al futuro e gettare le basi per un’esistenza libera dalla paura e lontana da ogni forma di violenza. E la scuola rappresenta il luogo più qualificato per perseguire tali obiettivi. La scuola come palestra di vita.

Partendo da questi principi, il percorso di educazione civica del nostro istituto, con tutte le azioni messe in campo durante il corrente anno scolastico, si propone di formare negli adolescenti una coscienza di Legalità, attraverso l’informazione, la sensibilizzazione e lo spirito critico».

Mossi da tali obiettivi educativi, l’IC Plinio il Vecchio ha organizzato l’incontro degli studenti con Pietro Grasso che, attraverso le pagine del suo libro “Il mio amico Giovanni”, racconterà in modo toccante la sua amicizia e la collaborazione con i giudici simbolo della lotta alla mafia e modelli dei più alti valori di legalità, quali Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

comunicato stampa