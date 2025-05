Cisterna di Latina – Doganella, quattro giorni di festa con la gemellata Algueña

Una comunità in festa quella di Doganella – territorio condiviso da Cisterna e Sermoneta – che in questi giorni ha accolto la delegazione di Algueña, il piccolo comune spagnolo della provincia di Alicante con il quale è gemellata ormai da 21 anni.

Durante la sua permanenza sul territorio pontino la delegazione è stata accolta tra gli altri dal vice sindaco di Cisterna Maria Innamorato e dal sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli, dall’assessora al Welfare, scuola e politiche sociali del Comune di Cisterna Stefania Krilic, dal consigliere comunale Elio Sarracino ed ha trovato ospitalità presso le famiglie residenti a Doganella.

Per i componenti del gruppo spagnolo sono stati quattro giorni intensi con alcune cene sotto il tendone parrocchiale, l’accoglienza presso la scuola con la partecipazione ad alcune attività di laboratorio e infine, nella giornata odierna, una visita presso i suggestivi Giardini di Ninfa prima del rientro in Spagna e il naturale rinnovo dell’appuntamento al prossimo anno per continuare a mantenere saldo il legame di comunanza e amicizia che da oltre un ventennio lega le tre comunità.

«Questo legame con la città di Algueña – sottolineano Innamorato e Krilic – è reso possibile grazie all’impegno e alla dedizione del Comitato promotore per il gemellaggio che mantiene vivo questo rapporto, notevole esempio di fratellanza tra i popoli che assume un valore ancora più grande in questo momento caratterizzato da conflitti in diverse aree del mondo».