Cisterna di Latina, dal 1 luglio pratiche edilizie solo online

Finita la fase sperimentale per il nuovo Portale Unico Edilizia del SUEAP di Cisterna

Finita la fase di sperimentazione, dal 1° luglio le pratiche di edilizia (privata e produttiva) devono essere presentate esclusivamente on-line attraverso il Portale Unico Edilizia del SUEAP.Tramite il nuovo servizio, in funzione dal 15 giugno scorso, vanno presentate la maggior parte delle procedure edilizie come le istanze relative a pratiche edilizie di comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), la comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), il permesso di costruire, l’attestazione asseverata di agibilità, la comunicazione di fine lavori.Le restanti procedure (insegne, varianti Sueap, accesso agli atti), come anche la conclusione di pratiche in itinere, invece devono essere ancora presentate mediante l’indirizzo sueap@postacert.comune.cisterna.latina.it ; escluse le pratiche inviate con altre modalità.Attraverso il sito www.sueapcisterna.it si accede al servizio previa autenticazione tramite SPID. La modulistica è redatta digitalmente e conforme alle vigenti disposizioni regionali in materia.Le istanze devono essere presentate con files firmati digitalmente e inviati in formato p7m con una dimensione massima di 5 Mb per gli elaborati grafici, e di 3 Mb per tutti gli altri.Qualora il portale richiedesse obbligatoriamente la presentazione di una dichiarazione, relazione o elaborato su una verifica di legge non dovuta per il caso in esame, il professionista dovrà allegare una dichiarazione firmata digitalmente nella quale attesta che l’intervento non è soggetto a tale verifica.