Cisterna di Latina – Da ottobre il nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Dal mese di ottobre partirà la nuova edizione del “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni” che, ogni anno, coinvolge un campione rappresentativo di famiglie.

Il Comune di Cisterna di Latina effettuerà la “Rilevazione da Lista” nella quale sono coinvolte 523 famiglie campione.

La famiglia campione riceve una lettera informativa a firma del Presidente dell’Istat con le istruzioni per rispondere al questionario e le credenziali per accedere alla compilazione del questionario on-line, accessibile da qualsiasi PC collegato ad internet.