Cisterna di Latina, da domani i parcheggi tornano a pagamento

Con la riapertura degli esercizi commerciali tornano in funzione i parcheggi a pagamento.

Il servizio era stato sospeso nella prima metà di marzo con l’ingresso nel cosiddetto lockdown, ovvero le misure di blocco e restrizione alla libera circolazione delle persone stabilite dal protocollo di emergenza per il contenimento della diffusione del contagio dal virus COVID-19.

L’ingresso nella “fase 2” con il progressivo rientro ad una sorta di “normalità”, seppur vincolata da misure di tutela della salute e prevenzione della diffusione del contagio, consente la ripresa di varie attività lavorative.

Per questo, a partire da domani, verrà ripristinato il parcheggio a pagamento nelle aree delimitate dalle strisce blu.

Il ticket garantirà ai commercianti in sede fissa un ricambio di sosta negli spazi antistanti o in prossimità del proprio negozio. Ciò renderà un servizio al cliente che avrà la possibilità di parcheggiare l’auto nelle vicinanze del punto dove effettuare gli acquisti, mentre il commerciante potrà contare un avvicendamento di potenziali clienti davanti alla sua attività.

Non ultimo verrà restituita alla ditta incaricata la possibilità di tornare a gestire il servizio i cui proventi sosterranno i lavoratori dipendenti e le entrate del Comune così da finanziare attività e servizi in favore della città.

COMUNICATO STAMPA