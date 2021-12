Cisterna di Latina, Covid-19: rimandati gli eventi del cartellone natalizio

“Sulla scorta dei provvedimenti che la Regione Lazio sta assumendo e in relazione all’eventuale passaggio dall’attuale zona bianca alla zona gialla, l’amministrazione del Comune di Cisterna ha deciso di rimandare, a data da destinarsi, tutti gli eventi inseriti nel cartellone natalizio, a partire da domani, 28 dicembre 2021.

La priorità è quella di salvaguardare la salute dei cisternesi ed evitare assembramenti che possono aggravare la situazione pandemica. In virtù dell’aumento dei casi di isolamento fiduciario, si invoca la prudenza e si invitano i cittadini a rispettare le regole: indossare la mascherina all’aperto, mantenere il distanziamento sociale, igienizzare frequentemente le mani e sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19.

Siamo rammaricati per la decisione di dover rimandare gli eventi, soprattutto perché quest’anno l’amministrazione comunale si era fatta interamente carico dell’allestimento e dell’organizzazione del cartellone natalizio. Siamo certi che si avrà modo di recuperare in altre forme le professionalità che siamo costretti a fermare in questa fase e siamo qui a ringraziarle, sin da subito, per la comprensione e la collaborazione”.

Lo dichiara in una nota l’amministrazione del Comune di Cisterna.

COMUNICATO STAMPA