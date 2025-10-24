Cisterna di Latina – Corsa dei Quartieri”: rinvio a nuova data causa previsioni meteo avverse

A causa delle previsioni meteorologiche avverse è stata rinviata a nuova data la “Corsa dei Quartieri Città di Cisterna” programmata inizialmente per domenica 26 ottobre.Sono una sessantina gli atleti che si sono iscritti alla gara e che scenderanno in pista per le sei squadre partecipanti, in una staffetta che celebra l’identità dei quartieri di Cisterna e il valore del fare squadra. Ogni atleta percorrerà due giri da 500 metri, per un totale di 1.000 metri per ciascuna formazione.Le sei squadre che parteciperanno sono Mondo disabili future; Le Castella; Franceschetti; Atletica Cisterna Vecchia; Guglielmo Marconi e Prato Cesarino.Nel caso in cui qualcuno non si sia ancora iscritto – entro il termine già scaduto del 30 settembre fissato dall’avviso pubblico – e volesse partecipare può farlo contattando direttamente le squadre in gara.L’evento, da sempre caratterizzato da un forte spirito inclusivo, aperto non soltanto ai comitati di quartiere ma anche ad associazioni sociali e culturali, singoli cittadini e cittadine, è promosso dal Comune di Cisterna e gode del patrocinio della Provincia di Latina.

