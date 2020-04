Cisterna di Latina -Coronavirus, prorogata fino al 13 aprile la sospensione dei mercati settimanali e delle visite al cimitero

Il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di proseguire nell’attuazione delle misure che possano evitare o quantomeno limitare il rischio di contagio.Per questo il Sindaco di Cisterna di Latina questa mattina ha firmato due ordinanze che con le quali dispone la proroga della sospensione dei mercati e delle visite al cimitero fino al prossimo 13 aprile.

I mercati interessati, come noto, sono quelli che settimanalmente si svolgono il mercoledì nell’area fiere e mercati di Via delle Province, il venerdì in Piazza Ugo La Malfa e il sabato in Piazza SS Pietro e Paolo e in via Giordano Bruno.

Per quanto riguarda il cimitero, sono garantiti i servizi essenziali di inumazione e tumulazione. Inoltre la Cisterna Ambiente è stata incaricata di garantire la pulizia e il decoro della struttura.

Visto il protrarsi del divieto delle visite, il Sindaco Mauro Carturan si è recato personalmente al cimitero per portare un omaggio floreale ed una preghiera a tutti i defunti a nome della cittadinanza.

