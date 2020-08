Cisterna di Latina, convocazione della Commissione Elettorale Comunale per la nomina degli scrutatori

Il Sindaco rende noto che la Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il giorno 28 agosto 2020 alle ore 16,00 per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per il referendum costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

Il Referendum, di tipo confermativo, porrà il seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?».

In occasione delle due giornate di consultazione, saranno predisposte specifiche misure organizzative e di protezione al fine di evitare rischi di aggregazione e di affollamento.

Sarà assicurato un adeguato distanziamento delle cabine elettorali, saranno predisposti dispositivi di distribuzione di detergenti all’ingresso e all’esterno del seggio, sarà vigilato sull’obbligo per tutti gli elettori di recarsi al voto muniti di mascherina e di indossarla nel rispetto delle normative vigenti, verrà raccomando l’utilizzo della mascherina da parte degli scrutatori e dei presidenti di seggio, dispositivo che dovrà essere sostituito ogni 4-6 ore.

Inoltre l’elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato la scheda, provvederà egli stesso ad inserirla nell’urna.

Per tutte le informazioni sul referendum è possibile consultare i seguenti link:

https://dait.interno.gov.it/elezioni/speciale-referendum

http://www.prefettura.it/latina/contenuti/Circolari_e_altri_provvedimenti-9417368.htm

