Cisterna di Latina – Convocazione del Consiglio Comunale per Giovedì 22 giugno 2023

Ai sensi della normativa vigente, comunico che il Consiglio Comunale, in adunanza straordinaria, è convocato c/o il Palazzo Comunale, in aula consiliare al piano primo, in prima convocazione per il giorno Giovedì 22/06/2023 alle ore 17:00 ed in seconda convocazione per il giorno Venerdì 23/06/2023 alle ore 18:00, per esaminare i punti di cui al seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L. lett. a) derivante da sentenza n° 637 del 2023 – Tribunale di Latina Sezione II civile;

3. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L. lett. a) derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Settima) n° 4763 del 21 Febbraio 2023 pubblicata il 10.05.2023 (r.g.n. 6953/2021);

4. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 – Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n° 117 in data 19/05/2023 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, dl D. Lgs. N° 267/2000;

5. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 – Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n° 118 in data 23/05/2023 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, dl D. Lgs. N° 267/2000;

6. Adesione associazione D.M.O. e contestuale approvazione Statuto e Atto Costitutivo;

7. Programma triennale del lavori pubblici 2023-2024-2025ed elenco annuale delle opere pubbliche 2023 – Approvazione aggiornamento n. 2 – Disposizioni;

8. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000) e applicazione dell’avanzo di amministrazione 2022 (art. 187 d.Lgs. 267/2000);

9. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 – Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n° 136 in data 07/06/2023 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, dl D. Lgs. N° 267/2000.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Ing. Quirino Mancini

COMUNICATO STAMPA